Китайские разработчики представили новое поколение микроволнового оружия, способное производить до 30 импульсов в секунду. Уникальная вакуумная система обеспечивает 10 000 выстрелов без потери эффективности.

В Китае разработали компактную микроволновую пушку, превосходящую аналоги по сроку службы и скорострельности. Устройство размером с крупнокалиберный пулемет предназначено для поражения электроники дронов, ракет и низкоорбитальных спутников.

Новая установка направленной энергии генерирует импульсы мощностью в сотни мегаватт. Каждый выстрел длится наносекунды, но система выдает серии из 10-30 импульсов ежесекундно. Ключевое отличие от аналогов — ресурс в 10 000 срабатываний без технического обслуживания.

Традиционные микроволновые излучатели требуют сложных вакуумных систем с внешними насосами. Китайские инженеры решили эту проблему двумя инновационными решениями:

1. Цельная камера со сварными соединениями керамики и металла заменила традиционные резиновые уплотнители, склонные к износу.

2. Встроенные геттерные насосы из сплава циркония, ванадия и железа непрерывно поглощают остаточные газы, поддерживая стабильный вакуум.

Технология сварки разнородных материалов стала возможной благодаря специальной методике, разработанной в провинции Шэньси. Она исключает появление микротрещин на стыке керамических и металлических компонентов при тепловом расширении.

Геттерные насосы работают по принципу химического связывания молекул газа. При нагреве сплав образует пористую структуру, которая захватывает водород, углерод и азот, выделяющиеся при работе излучателя. Это позволило отказаться от механических вакуумных насосов, снизив вес системы на 40%.

Однако остаются нерешённые вопросы. Трехгигаваттный импульсный ток требует либо стационарного источника питания, либо мобильных энергоустановок нового поколения. Эффективность против современных систем радиоэлектронной борьбы также требует проверки в полевых условиях.

Разработчики параллельно совершенствуют твердотельные микроволновые излучатели, создавая технологический задел на будущее. Но без открытых испытаний и технической документации независимая оценка характеристик остаётся невозможной.

Военные эксперты отмечают, что подобные системы могут изменить баланс сил в локальных конфликтах. Микроволновое оружие особенно эффективно против роев дронов и высокоточных боеприпасов, становясь экономичной альтернативой традиционным средствам ПВО.