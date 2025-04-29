Французские ученые планируют отправить икру морского окуня на МКС, чтобы проверить возможность разведения рыбы в космосе. Успех эксперимента приблизит создание устойчивых систем питания для лунных баз.

Французские ученые из проекта Lunar Hatch намерены проверить, можно ли выращивать рыбу в космосе. Если эксперимент окажется успешным, это откроет путь к созданию рыбных ферм на Луне и других внеземных базах.

Ученые под руководством доктора Сириля Пржибылы из Ifremer выбрали для эксперимента морского окуня. Эта рыба богата белком, омега-3 и витаминами группы B, что делает ее идеальным кандидатом для питания астронавтов. Вместо взрослых особей ученые предлагают отправлять в космос оплодотворенную икру — она компактнее и лучше переносит перегрузки.

Предварительные испытания уже подтвердили, что икра морского окуня выдерживает вибрации, подобные тем, что возникают при запуске ракеты «Союз». В 2023 году эксперименты также показали, что эмбрионы способны развиваться в условиях невесомости. Следующим шагом станет отправка 200 икринок на МКС, где за их развитием будут наблюдать, а затем сравнят с контрольной группой на Земле.

Если все пройдет успешно, следующим этапом станет создание замкнутой системы аквакультуры на Луне. Вода для рыбных резервуаров может добываться из лунного льда, а отходы — перерабатываться, чтобы минимизировать потери. По расчетам, для обеспечения семи астронавтов двумя порциями рыбы в неделю потребуется около 200 особей.

Это не первый случай, когда водные организмы отправляют в космос. Еще в 1973 году в рамках миссии «Аполлон» летали рыбки-мумихоги, а позже на МКС изучали гуппи и данио-рерио. Однако Lunar Hatch — первый проект, направленный не просто на изучение биологии в невесомости, а на создание полноценной системы питания для будущих колоний за пределами Земли.

Пока технология остается экспериментальной, но ее успех может кардинально изменить подход к обеспечению едой в длительных космических миссиях. Вместо консервов и сублиматов астронавты смогут получать свежую рыбу прямо на лунной базе.