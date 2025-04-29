Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин выделил страны с наибольшим потенциалом развития. Основной экономический рост в ближайшие десятилетия ожидается в государствах с высокой рождаемостью и активной урбанизацией.

На форуме "Будущее мира" в Национальном центре "Россия" Максим Орешкин представил анализ перспектив глобального экономического развития. По его оценкам, центр мирового роста смещается в сторону развивающихся стран с молодым населением.

Согласно данным, представленным Орешкиным, Индия демонстрирует рекордные показатели рождаемости – 23 миллиона детей ежегодно. Такой демографический рост потребует масштабной урбанизации: в течение десяти лет стране предстоит построить около 30 новых городов, сопоставимых по масштабам с Москвой. Это создаст беспрецедентный спрос на инфраструктурные инвестиции и строительные проекты.

Экономики России и Китая, по мнению эксперта, сохранят положительную динамику, но темпы их роста уже не будут столь впечатляющими, как в предыдущие десятилетия. На первый план выходят страны БРИКС, где сосредоточены основные инфраструктурные проекты современности. Россия развивает Трансарктический транспортный коридор, Китай реализует инициативу "Один пояс – один путь".

Особое внимание Орешкин уделил технологическому прогрессу в этих странах. Китай лидирует в робототехнике и электронике, Россия – в энергетике и производстве беспилотников, Индия и ОАЭ добились успехов в IT и финтехе. При этом политик подчеркнул важность развития человеческого капитала и международного сотрудничества в сферах торговли, науки и культуры.

В России, где уровень урбанизации уже высок, акцент делается на модернизацию существующих городов. В планах – разработка мастер-планов для 200 крупнейших городов и развитие более 2 тысяч опорных населенных пунктов. Эти меры должны создать условия для реализации потенциала граждан и стимулировать региональный экономический рост.