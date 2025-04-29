Сбер и ВТБ столкнулись с резким увеличением доли проблемных кредитов в первом квартале 2025 года. Банки связывают ситуацию с высокими ставками и снижением доходов заемщиков.

Крупнейшие российские банки — Сбер и ВТБ — столкнулись с волной неплатежей по розничным кредитам. Данные за первый квартал 2025 года показывают, что заемщики, включая ранее дисциплинированных, стали чаще допускать просрочки.

Сбербанк зафиксировал почти двукратный рост объема проблемной ипотеки — за три месяца он увеличился на 90%, достигнув 285 млрд рублей. Доля таких кредитов в ипотечном портфеле поднялась до 2,6%. В эту категорию попали как займы с задержкой платежей на 1–90 дней, так и более серьезные случаи — свыше 90 дней.

Еще хуже ситуация с потребительскими кредитами. Просрочка по ним выросла на 22,5%, до 610 млрд рублей, а доля неисполненных обязательств в портфеле увеличилась с 12,4% до 16,1%. Особенно тревожно выглядит рост доли долгосрочных неплатежей (NPL90+) — с 9,3% до 10,4%, что стало максимумом с 2022 года.

ВТБ не раскрыл точных сумм, но сообщил, что доля неработающих кредитов в его портфеле выросла за квартал на 0,9 процентного пункта, достигнув 4,8%.

Руководство банков связывает ухудшение ситуации с последствиями высоких ставок. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, трудности испытывают те, кто брал кредиты уже по повышенным ставкам и теперь не справляется с выплатами. Аналогичную точку зрения высказал зампред Сбера Тарас Скворцов, отметив, что среди новых заемщиков растет доля тех, кто изначально имеет проблемы с платежеспособностью.

Эксперты добавляют к этому и другие факторы: смягчение стандартов кредитования в прошлые годы, выдачу займов под высокие проценты и снижение реальных доходов населения. Михаил Полухин из АКРА также указывает на ужесточение регулирования долговой нагрузки, из-за чего у заемщиков стало меньше возможностей рефинансировать старые долги.

Несмотря на тревожную динамику, аналитики пока не видят повода для паники. Иван Уклеин из «Эксперт РА» считает, что ситуация остается под контролем. По прогнозам АКРА, к концу года доля просрочки в розничных портфелях банков с учетом списаний может составить около 4%.

Тем временем Сбербанк уже увеличил расходы на резервы в 2,6 раза — до 139,8 млрд рублей, готовясь к возможным потерям.