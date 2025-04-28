В интернете появились новые утекшие кадры из Battlefield 6. Видео демонстрирует улучшенную систему разрушений и масштабные игровые локации.

Недавно в сеть попали видео из альфа-теста Battlefield 6, проведенного с использованием специальной платформы Battlefield Labs. Кадры демонстрируют ключевые особенности геймплея будущей игры, включая переработанную систему разрушений окружающей среды.

На видео заметно, как здания и объекты на карте реагируют на воздействие – стены рушатся под обстрелом, а элементы ландшафта изменяются в ходе боя. Разработчики сделали акцент на тактическом применении разрушений, позволяя игрокам менять окружение для получения преимущества.

Особое внимание привлекают масштабы игровых локаций – одна из показанных карт значительно превосходит по размерам уровни предыдущих частей серии. Видно, что команда EA DICE работает над созданием более динамичных и интерактивных полей боя.

Система разрушений использует четкие визуальные и звуковые подсказки, помогающие игрокам быстро определять уязвимые элементы окружения. Это должно сделать взаимодействие с окружающим миром более интуитивным и тактически осмысленным.

Официальных данных о платформах и дате выхода Battlefield 6 пока нет. Утечка позволяет предположить, что игра находится на стадии активного тестирования ключевых механик.