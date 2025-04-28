Разработчики Elden Ring Nightreign опубликовали официальные системные требования к ПК-версии игры. Игра окажется достаточно лояльной к железу среднего уровня.

Компания FromSoftware обнародовала технические характеристики, необходимые для запуска Elden Ring Nightreign на персональных компьютерах. Как и многие современные мультиплеерные проекты, игра не будет требовать топового железа, что позволит привлечь широкую аудиторию игроков.

Для комфортной игры разработчики рекомендуют процессоры Intel Core i5-11500 или AMD Ryzen 5 5600, а также видеокарты уровня GTX 1070 и Radeon RX Vega 56. Точные показатели производительности при таких характеристиках пока не уточняются. Объем занимаемого места на диске составит скромные 30 ГБ, что ниже среднего показателя для современных AAA-проектов.

Elden Ring Nightreign представляет собой кооперативный мультиплеерный спин-офф знаменитого ролевого боевика. Игровой процесс построен вокруг экспедиций в составе отряда из четырех человек. Участники выбирают одного из восьми уникальных персонажей – Nightfarers, каждый со своими особыми способностями, и отправляются на специальные карты.

Основная задача команды – продержаться три игровых дня, завершив миссию сражением с мощным боссом. В качестве награды игроки получают реликвии – систему перманентных улучшений для своих персонажей. Даже в случае неудачного прохождения экспедиции участники не останутся без вознаграждения.

Закрытые тесты игры, прошедшие ранее в этом году, показали доступный и увлекательный геймплей, особенно при слаженной командной работе. Стартовая версия предложит восемь уникальных персонажей для выбора и разнообразные локации для исследований.