Новое исследование обнаружило удивительный факт о Титане – при наличии жидких метановых рек на спутнике Сатурна полностью отсутствуют речные дельты. Это противоречит земным геологическим процессам.

Крупнейший спутник Сатурна продолжает удивлять ученых. Несмотря на подтвержденное наличие жидких метановых рек и морей, новое исследование не обнаружило на Титане характерных речных дельт – образований, которые на Земле формируются в устьях практически всех крупных рек.

Команда ученых из Университета Брауна (США) провела детальный анализ данных, полученных космическим аппаратом "Кассини". Ученые ожидали увидеть дельты, поскольку эти образования служат естественными "ловушками" для осадочных пород, сохраняя важную информацию о климатической и геологической истории небесного тела.

Для более точного понимания особенностей Титана исследователи разработали специальную компьютерную модель. Она преобразовывала радиолокационные изображения земных ландшафтов, заменяя воду на метан, чтобы имитировать условия спутника. Этот подход позволил четко идентифицировать на Земле различные прибрежные формы рельефа, включая дельты, что подтвердило работоспособность метода.

Однако, применив аналогичный анализ к данным "Кассини", ученые не обнаружили следов дельтовых образований на Титане. Это стало неожиданностью, поскольку на спутнике присутствуют все необходимые для их формирования условия: текучие жидкости, осадочные породы и крупные водоемы.

Исследование выявило и другие загадки. В морях Титана обнаружены глубокие ямы неизвестного происхождения, а на морском дне – каналы, механизм образования которых пока не ясен. Эти особенности добавляют новые вопросы к уже существующей загадке отсутствия дельт.

Отсутствие дельтовых отложений осложняет изучение истории Титана, поскольку именно такие образования обычно сохраняют слоистую запись геологических процессов. Ученые предполагают, что особенности метанового цикла или другие неизвестные факторы могут объяснять это аномальное явление.