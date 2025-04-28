Новый электрический кроссовер Mazda EZ-60 Range-Extender вызвал неожиданный ажиотаж в Китае. За первые двое суток после презентации автомобиль собрал более 10 000 предварительных заказов.

Китайский рынок электромобилей отреагировал неожиданно высоким спросом на новый кроссовер Mazda EZ-60 Range-Extender. Всего за 48 часов после официальной презентации модели потенциальные покупатели оформили более 10 000 предварительных заказов. Такой результат выглядит впечатляюще, особенно учитывая, что пока представлена только версия с расширителем запаса хода.

Mazda EZ-60 разработан на платформе китайского электромобиля Deepal S07, что стало результатом сотрудничества японского бренда с местной компанией Changan. Несмотря на использование китайской технологической базы, дизайнерам удалось сохранить узнаваемый стиль Mazda. Модель предназначена не только для китайского рынка — в других странах она будет продаваться под названием CX-6e, правда, в США её не будет.

Технические характеристики представленной версии включают 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает как генератор для 31,7 кВт·ч батареи. Электромотор задней оси развивает 255 лошадиных сил. Полностью электрическая модификация пока остаётся загадкой — производитель не раскрыл её параметров.

Стоит отметить, что предзаказы в Китае не всегда отражают реальные продажи. Для бронирования машины достаточно внести всего 10 юаней (около 113 руб.), и не все клиенты в итоге приобретают автомобиль. Однако даже с учетом этого фактора показатель в 10 тысяч заявок за двое суток свидетельствует о значительном интересе к модели.