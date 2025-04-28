Аналитики TechInsights прогнозируют, что сохранение высоких импортных пошлин США на уровне 40% приведет к сокращению мирового рынка полупроводников на треть к 2026 году. Особенно сильно пострадает отрасль при сохранении текущих тарифных ставок между США и Китаем.

Современная глобальная полупроводниковая отрасль оказалась в центре торгового противостояния между США и Китаем. Исследовательская компания TechInsights проанализировала возможные последствия текущей тарифной политики, и результаты выглядят тревожными для всей индустрии микрочипов.

Сейчас США применяют дифференцированный подход к тарифам. Для большинства стран действует 10-процентная ставка, тогда как китайские товары облагаются пошлиной в 145%. Исключение сделано для полупроводников, электроники и смартфонов – для них установлен 20-процентный сбор. Китай ответил зеркальными мерами: 125-процентной пошлиной на американские товары и ограничением экспорта редкоземельных металлов.

TechInsights рассмотрела три возможных сценария развития событий. Оптимистичный вариант предполагает сохранение 10-процентной глобальной тарифной ставки. В этом случае рынок полупроводников вырастет с $777 млрд в текущем году до $844 млрд в 2026-м, демонстрируя ежегодный рост 8,6%.

Средний сценарий – повышение тарифов до 20-40%. Это затормозит развитие отрасли: $736 млрд в 2024 году и $699 млрд в 2025-м. Однако самый тревожный прогноз связан с сохранением текущей конфронтации, когда взаимные пошлины США и Китая превышают 100%.

В этом случае аналитики предсказывают резкое сокращение рынка: до $696 млрд в 2025 году и $557 млрд в 2026-м. Это означает падение на 34% по сравнению с базовым сценарием. Средняя тарифная ставка США при таком развитии событий достигнет 40%.

Квартальный объем рынка полупроводников по тарифному сценарию. В случаях, когда влияние тарифов является серьезным (красный), ожидается, что продажи значительно снизятся по сравнению с базовым предположением (синий)

Особую проблему создает зависимость отрасли от редкоземельных металлов, которые Китай ограничивает в поставках. Несмотря на наличие собственных запасов, США не могут быстро наладить их переработку – для этого требуется создание сложной инфраструктуры и кооперации между участниками рынка.