Новая RPG от Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, продолжает бить рекорды. Уже через трое суток после релиза в Steam одновременно играли более 115 тыс. человек, а продажи приближаются к миллиону копий.

Clair Obscur: Expedition 33 — дебютный проект французской студии Sandfall Interactive — оказался неожиданно успешным. Всего через три дня после релиза игра собрала более 115 тыс. активных игроков в Steam, и этот показатель продолжает расти. Аналитики отмечают, что такой старт — редкость даже для крупных франшиз, не говоря уже о новых IP.

Успех игры объясняют несколькими факторами. Во-первых, Expedition 33 выделяется необычным художественным стилем, сочетающим элементы сюрреализма и классической фэнтезийной эстетики. Во-вторых, боевая система, построенная на динамичных пошаговых схватках с элементами реального времени, получила высокие оценки игроков. Многие сравнивают ее с Final Fantasy, но с более экспериментальным подходом.

Согласно данным SteamDB, пиковые значения онлайна пришлись на выходные, когда число одновременных игроков превысило 120 тыс. Продажи также впечатляют: за первые сутки игра разошлась тиражом более 500 тыс. копий, а сейчас приближается к миллиону с учётом всех платформ.





Отзывы игроков остаются преимущественно положительными. В Steam 92% пользовательских оценок — позитивные, а на Metacritic средний балл держится на уровне 88/100. Это один из лучших показателей года, особенно для новой франшизы.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики уже анонсировали первый крупный патч, который должен улучшить оптимизацию и добавить новые побочные квесты.