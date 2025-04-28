В Китае создали новый микроэлектродный робот CyberSense, который позволяет точно имплантировать электроды в мозг.

Группа ученых из Института автоматизации Китайской академии наук представила новый робот CyberSense, который предназначен для имплантации гибких микроэлектродов в мозг. Этот робот функционирует по принципу швейной машинки, обеспечивая высокую точность и безопасность в процессе имплантации.

CyberSense представляет собой роботизированное устройство, выполненное с использованием гибких электродов, которые легко совместимы с различными спецификациями. Он предназначен для работы с корой головного мозга грызунов и нечеловекообразных приматов. Уникальная конструкция позволяет имплантировать несколько микрофиламентных электродов толщиной до 10 микрон и шириной до 100 микрон с точностью на уровне микронов, избегая при этом повреждения мозговых кровеносных сосудов.

Имплантация осуществляется с помощью жесткой иглы, которая перемещается вверх и вниз, что напоминает работу швейной машинки. Это обеспечивает надежное и аккуратное внедрение электродов. После процедуры гибкие микроэлектроды способны передавать нейронные электрические сигналы на микрочип, который обрабатывает информацию и управляет внешними устройствами.

CyberSense успешно прошел предварительную приемку в научно-технологической инфраструктуре Шэньчжэня. На следующем этапе команда планирует разработать дополнительные модели роботов для дальнейшего усовершенствования интерфейсов мозг-компьютер и углубления знаний о функционировании мозга.