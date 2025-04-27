Компания UBTECH подписала контракт на поставку гуманоидных роботов Walker S1 и Walker C для автомобильных заводов и коммерческих предприятий. Это первый случай, когда человекоподобные роботы будут использоваться в реальном промышленном производстве.

24 апреля UBTECH Robotics объявила о подписании контракта на поставку партии своих гуманоидных роботов для использования в автомобильном производстве. Согласно соглашению, промышленная модель Walker S1 и коммерческий вариант Walker C будут задействованы на сборочных линиях и в сервисных центрах автопроизводителей.

Это первый в мире случай коммерческого применения человекоподобных роботов в реальном промышленном производстве. Ранее UBTECH успешно провела тестовые внедрения на предприятиях Geely, BYD, FAW-Volkswagen, Audi FAW, BAIC New Energy и Foxconn. В ходе этих испытаний инженеры компании значительно улучшили алгоритмы стабилизации и адаптации роботов к сложным производственным условиям.

Особый интерес представляет технология роевого интеллекта, которую UBTECH продемонстрировала в марте. Тогда десятки роботов Walker S1 одновременно выполняли различные задачи в смоделированных производственных сценариях, показав беспрецедентный уровень координации.

Новая модель Walker C представляет собой следующее поколение сервисных роботов. Она оснащена уникальной системой воплощенного ИИ, разработанной UBTECH, которая включает:

многоязычное взаимодействие,

улучшенные системы восприятия окружающей среды,

высокую адаптивность к различным рабочим условиям.

Компания особо подчеркивает, что Walker C способен не только выполнять запрограммированные операции, но и обучаться в процессе работы, анализируя изменения в производственной среде.