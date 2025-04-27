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В сети появились слухи о новой версии Tesla Model Y Performance
В социальных сетях появились неподтвержденные данные о разработке Tesla новой версии Model Y. Согласно утечке, модель с кодовым названием E80 может стать обновленной Performance-версией.

В китайских социальных сетях появилась неподтвержденная информация о возможном обновлении линейки Model Y. Блогер @胖虎Shawn сообщил о разработке Tesla новой модификации под кодовым названием E80, которая, по его данным, может стать обновленной версией Performance.  

Пока компания Илона Маска официально не комментирует эти сведения. В автомобильном сообществе обсуждают две основные версии: одни эксперты считают, что E80 будет бюджетной моделью, другие предполагают, что это модернизированная Performance-версия.  

Аргументом в пользу второго варианта служит информация о том, что разработка более доступной версии Model Y якобы уже ведется под кодовым названием E41. Однако подтвержденных данных об этом также нет.  

Действующая Model Y Performance оснащается батареей 78,4 кВт·ч и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Если слухи верны, новая версия может получить улучшенные характеристики.  

Стоит отметить, что Tesla часто тестирует различные варианты своих моделей под кодовыми названиями, и не все они доходят до серийного производства. Пока остается ждать официальных заявлений компании или новых подтвержденных утечек.  

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#tesla #электромобили #слухи #утечки #авторынок #model y
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