В социальных сетях появились неподтвержденные данные о разработке Tesla новой версии Model Y. Согласно утечке, модель с кодовым названием E80 может стать обновленной Performance-версией.

В китайских социальных сетях появилась неподтвержденная информация о возможном обновлении линейки Model Y. Блогер @胖虎Shawn сообщил о разработке Tesla новой модификации под кодовым названием E80, которая, по его данным, может стать обновленной версией Performance.

Пока компания Илона Маска официально не комментирует эти сведения. В автомобильном сообществе обсуждают две основные версии: одни эксперты считают, что E80 будет бюджетной моделью, другие предполагают, что это модернизированная Performance-версия.

Аргументом в пользу второго варианта служит информация о том, что разработка более доступной версии Model Y якобы уже ведется под кодовым названием E41. Однако подтвержденных данных об этом также нет.

Действующая Model Y Performance оснащается батареей 78,4 кВт·ч и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Если слухи верны, новая версия может получить улучшенные характеристики.

Стоит отметить, что Tesla часто тестирует различные варианты своих моделей под кодовыми названиями, и не все они доходят до серийного производства. Пока остается ждать официальных заявлений компании или новых подтвержденных утечек.