Калифорнийская компания General Atomics создает лазерное оружие мощностью 25 кВт для беспилотников. Система предназначена для перехвата воздушных целей, включая вражеские дроны.

Американская оборонная компания General Atomics работает над лазерной системой для военных беспилотников. Новое оружие мощностью 25 киловатт сможет поражать воздушные цели, включая вражеские дроны.

Разработка ведется в рамках совместной программы с Министерством обороны США. Основные компоненты системы уже прошли наземные испытания, но тесты в воздухе еще не завершены. Лазер планируют установить на беспилотник MQ-9 Reaper.

Технология позволяет масштабировать мощность до 300 кВт, но габариты MQ-9 ограничивают текущую версию 25 кВт. Для питания системы используют аккумуляторы, которые могут работать продолжительное время и служить буфером между лазером и бортовой сетью.

Предыдущие разработки компании включали твердотельные лазеры высокой энергии (HEL), способные поражать дроны, ракеты и артиллерийские снаряды. Новая система сохраняет модульную конструкцию, что уменьшает размер, вес и энергопотребление.

Для увеличения времени работы инженеры рассматривают вариант с дополнительными аккумуляторами в отдельном контейнере. По словам разработчиков, MQ-9 хорошо подходит для таких задач, так как большинство целей движутся медленнее самого беспилотника.

Текущие системы General Atomics предлагают мощность до 100 кВт с возможностью увеличения до 300 кВт. Они предназначены для разных типов боевых действий и могут быстро перенацеливаться на новые объекты.

Внедрение лазерного оружия в беспилотники может изменить подход к противовоздушной обороне, предлагая более дешевую альтернативу ракетным перехватчикам. Однако до боевого применения системы предстоит решить ряд технических вопросов, включая эффективность в различных погодных условиях.