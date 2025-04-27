Американская оборонная компания General Atomics работает над лазерной системой для военных беспилотников. Новое оружие мощностью 25 киловатт сможет поражать воздушные цели, включая вражеские дроны.
Разработка ведется в рамках совместной программы с Министерством обороны США. Основные компоненты системы уже прошли наземные испытания, но тесты в воздухе еще не завершены. Лазер планируют установить на беспилотник MQ-9 Reaper.
Технология позволяет масштабировать мощность до 300 кВт, но габариты MQ-9 ограничивают текущую версию 25 кВт. Для питания системы используют аккумуляторы, которые могут работать продолжительное время и служить буфером между лазером и бортовой сетью.
Предыдущие разработки компании включали твердотельные лазеры высокой энергии (HEL), способные поражать дроны, ракеты и артиллерийские снаряды. Новая система сохраняет модульную конструкцию, что уменьшает размер, вес и энергопотребление.
Для увеличения времени работы инженеры рассматривают вариант с дополнительными аккумуляторами в отдельном контейнере. По словам разработчиков, MQ-9 хорошо подходит для таких задач, так как большинство целей движутся медленнее самого беспилотника.
Текущие системы General Atomics предлагают мощность до 100 кВт с возможностью увеличения до 300 кВт. Они предназначены для разных типов боевых действий и могут быстро перенацеливаться на новые объекты.
Внедрение лазерного оружия в беспилотники может изменить подход к противовоздушной обороне, предлагая более дешевую альтернативу ракетным перехватчикам. Однако до боевого применения системы предстоит решить ряд технических вопросов, включая эффективность в различных погодных условиях.