Китай занял первое место в мире по количеству патентов в сфере искусственного интеллекта. На долю страны приходится 60% всех зарегистрированных разработок в этой области.

По данным Государственного управления интеллектуальной собственности КНР, страна закрепила лидерство в области технологий искусственного интеллекта. В 2024 году китайские разработчики получили более миллиона патентов на изобретения, при этом значительная часть касалась именно ИИ-технологий.

Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности, Китай уже второй год подряд возглавляет рейтинг технологических кластеров. 26 китайских технологических центров вошли в мировую сотню лучших. В сфере искусственного интеллекта на КНР приходится 60% всех зарегистрированных патентов.

Власти страны активно работают над совершенствованием системы защиты интеллектуальной собственности для новых технологических направлений. Особое внимание уделяется вопросам патентования разработок в области ИИ, включая критерии экспертизы и определение объектов защиты. В планах - создание специализированных патентных пулов и участие в формировании международных стандартов.

Помимо искусственного интеллекта, Китай демонстрирует высокие показатели в других сферах. В прошлом году было зарегистрировано около 10,6 млн объектов авторского права, 4,7 млн товарных знаков, а также выдано права на 5,7 тыс. новых сортов сельскохозяйственных растений. Эти результаты позволили Поднебесной подняться на 11-ю позицию в Глобальном индексе инноваций.