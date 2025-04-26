Google разрабатывает новую функцию "Практика" для своего переводчика. Об этом свидетельствует код в последней версии приложения Google Translate.

В коде последней версии Google Translate обнаружили признаки новой функции под названием "Практика". Система будет помогать пользователям улучшать языковые навыки через специальные упражнения. Первоначально функция, вероятно, будет доступна только для английского и испанского языков.

На главном экране переводчика появится кнопка "Практика (бета)", которая пока не активна. Анализ кода показывает, что обучение будет построено в игровой форме, напоминающей популярные языковые приложения. Для работы функции потребуется авторизация и доступ к микрофону.

Техническая реализация пока не завершена – при попытке открыть раздел система выдает ошибку. Разработчики еще не объявили точные сроки запуска новой возможности. Функция направлена на расширение возможностей Google Translate за пределы простого перевода текстов.