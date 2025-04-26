В феврале 2024 года экспорт российских удобрений в страны ЕС достиг максимального уровня с июля прошлого года. Объем поставок составил 178,8 млн евро, увеличившись на 8,4% по сравнению с январем.

Февральские поставки российских удобрений в страны Европейского союза показали значительный рост. В денежном выражении экспорт достиг 178,8 млн евро – наивысшего показателя за последние восемь месяцев. Доля России в общем объеме европейского импорта этой продукции составила 26,2%, что вывело страну на первое место среди поставщиков.

В физическом выражении рост оказался более скромным – всего 1%, до 505 тысяч тонн. География поставок демонстрирует разнонаправленную динамику: Польша, традиционно крупнейший покупатель, немного сократила закупки, тогда как Румыния увеличила их в 4,6 раза. Особенно заметный рост показали Словения и Нидерланды, где объемы импорта выросли в 5,8 и 2 раза соответственно.

На фоне общего роста выделяется резкое сокращение поставок в Грецию – почти в 19 раз. При этом Россия сохранила лидерство среди поставщиков удобрений в ЕС, опередив Египет и Марокко. Аналитики отмечают, что текущие объемы экспорта приближаются к докризисным показателям, хотя и остаются ниже максимальных значений 2022 года.