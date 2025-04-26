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Астрономы обнаружили планету, теряющую массу сопоставимую горе Эверест за каждый оборот
В созвездии Пегаса обнаружена экзопланета BD+05 4868 Ab, которая стремительно теряет вещество из-за близости к своей звезде. Каждые 30,5 часов она сбрасывает объем материала, сопоставимый с массой Эвереста.

Астрономы обнаружили экзопланету BD+05 4868 Ab в 140 световых годах от Земли. Планета размером между Луной и Меркурием обращается вокруг звезды за 30,5 часов, а ее поверхность нагрета до 1600°C. Экстремальная близость к звезде приводит к испарению вещества — каждые полутора земных суток планета теряет около 450 млн тонн породы, что сравнимо с массой , равной горе Эверест.

Наблюдения космического телескопа TESS показали, что BD+05 4868 Ab оставляет за собой хвост из расплавленного материала длиной 9 млн км — рекорд среди известных разрушающихся планет. Изменения в яркости звезды во время транзитов указали на необычную динамику процесса: глубина падения светимости варьировалась, а форма сигнала напоминала комету, хотя состав хвоста, вероятно, состоит из минеральных зерен, а не льда.

Ученые связывают катастрофический распад с малой массой планеты. Слабая гравитация не может удержать вещество при столь высоких температурах, что создает порочный круг — потери массы уменьшают гравитацию, ускоряя разрушение. По расчетам, BD+05 4868 Ab полностью исчезнет через 1–2 млн лет.
Дальнейшие исследования планируется провести с помощью телескопа James Webb. Его инструменты смогут проанализировать химический состав хвоста, что даст данные о внутреннем строении каменистых экзопланет. Пока BD+05 4868 Ab — одна из четырех известных планет в стадии активного распада, но астрономы надеются найти аналоги в архивах TESS.

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#космос #nasa #астрономия #экзопланета #james webb #tess #каменистые планеты #распад планет
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