Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота представил обзор наиболее перспективных направлений для вложения средств. Среди ключевых рекомендаций - банковские депозиты и инвестиции в недвижимость через ЗПИФы.

В условиях экономической нестабильности многие россияне задаются вопросом – как эффективно распорядиться своими сбережениями? Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота провел детальный анализ текущей ситуации на инвестиционном рынке и выделил несколько наиболее надежных вариантов.

Банковские депозиты, несмотря на прогнозируемое замедление роста ставок, остаются базовым инструментом сохранения капитала. В 2025 году доходность по ним может достигать 20% годовых, что при вложении 1 миллиона рублей принесет около 200 тысяч рублей чистой прибыли. Однако эксперт предупреждает: не стоит ограничиваться только этим вариантом.

Особый интерес представляют закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФы). Эти инструменты, пока еще не получившие широкого распространения в России, позволяют участвовать в финансировании строительства жилых комплексов с потенциальной доходностью 17-35% годовых. Прибыль распределяется между инвесторами по мере реализации квартир в построенных домах.

Фондовый рынок в ближайшие 4-6 месяцев, по оценке эксперта, демонстрирует повышенную волатильность. Вместо акций Бархота рекомендует обратить внимание на облигации первоклассных эмитентов с фиксированной доходностью – они предлагают более предсказуемый результат.

Инвестиции в золото требуют особой осторожности. Текущие рекордные цены на драгметалл могут смениться коррекцией, а физическое хранение золота сопряжено с дополнительными расходами и сложностями при продаже. Что касается доллара, то даже в случае роста до 120 рублей за доллар к концу года доходность не превысит 18%, при этом прогнозировать курс с уверенностью крайне сложно.

Бархота подчеркивает важность диверсификации инвестиций, рекомендуя распределять средства между разными финансовыми инструментами. Эксперт отмечает, что даже привлекательные на первый взгляд варианты вроде банковских вкладов или ЗПИФов не должны становиться единственным направлением для вложений. По его мнению, сбалансированный портфель с сочетанием "безрисковых" и более доходных инструментов позволяет минимизировать риски при сохранении приемлемой доходности. Особое внимание стоит уделить тщательному анализу каждого варианта инвестиций перед принятием решения.