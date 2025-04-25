Китайская таможня неожиданно для многих отменила пошлины на ряд импортируемых из США товаров, включая полупроводники.

Китай без официального объявления отменил пошлины на определенные товары, импортируемые из США. Это решение затронуло, в частности, полупроводники и интегральные схемы. По сообщениям, отмена касается восьми категорий товаров, среди которых значительное место занимают микрочипы.

По информации, полученной от агентств в Шэньчжене, отмена пошлин касается в основном полупроводников, за исключением чипов памяти. Менеджер импортного агентства Чэнь Шаолинь сообщил, что узнал о снижении пошлин во время таможенного оформления. Шэньчжэньские компании, занимающиеся импортом, подтвердили эту информацию, отметив, что получили уведомления от местных таможенных органов.

Китайский деловой журнал Caijing также сообщил о снятии пошлин, однако статья была удалена через несколько часов, что вызвало дополнительные вопросы о прозрачности данного процесса. В то же время, представители китайских авиакомпаний получили информацию о налоговых льготах на поставки авиационных двигателей и запчастей, видимо, стратегия затрагивает снижение более широких торговых барьеров.

Торговцы начали распространять списки товаров, которые теперь освобождены от пошлин, включая компоненты для полупроводников и ключевые химикаты. По данным источников, китайские власти просят местные компании определить, какие именно товары должны быть исключены из пошлин. В обсуждении находятся медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан.

На фоне этих изменений стоит отметить, что в начале года США ввели новые пошлины на импорт из Китая, что привело к взаимным мерам. В ответ на действия США, Китай также ввел ограничения на экспорт ряда полезных ископаемых. Тем не менее, в апреле этого года США освободили некоторые виды электроники от пошлин, что может свидетельствовать о попытках обеих сторон снизить напряженность в торговых отношениях.

Президент Американской торговой палаты в Китае, Майкл Харт, отметил, что компании уже в течение последней недели импортировали товары без пошлин.