Модель позиционируется как конкурент Maybach

Альянс Huawei и JAC представил детали интерьера своего флагманского седана Maextro S800 перед премьерой 31 мая.

Автомобиль претендует на место в сегменте ультра-люкс, предлагая технологии, которые редко встречаются даже у признанных конкурентов.

Салон выполнен в коричневых тонах с обилием натуральных материалов. Центральное место занимает тройная экранная панель, дополненная проекционным дисплеем. Производитель обещает «персонализированный опыт» для каждого пассажира — от тактильных функций до проактивных сервисов.

Особое внимание уделили заднему ряду. Здесь установлена панорамная крыша с эффектом «звездного неба», складные столики и экран обратной проекции. Дверные ручки оснастили съёмными панелями с сенсорным управлением — через них можно регулировать климат-контроль, массаж кресел и даже складывать переднее сиденье.

Центральная консоль между задними креслами объединяет холодильник, беспроводную зарядку и сейф с биометрическим замком. Дизайн салона построен вокруг концепции «Небо, Земля и Гармония», а элементы вроде светильников «Starry Splendour» подчеркивают космическую эстетику.

Габариты Maextro S800 (5480 мм в длину при колесной базе 3370 мм) позволяют ему не теряться рядом с Maybach. Двухцветный окрас и массивные колеса усиливают впечатление.

Технические детали уже известны: покупателям предложат полностью электрическую версию с запасом хода до 702 км и гибридную модификацию. Цена стартует от 1 млн юаней (11,35 млн руб.), а за двое суток набрали 2108 предзаказов.

Остается ждать официального дебюта, чтобы оценить, сможет ли Maextro S800 перетянуть клиентов у немецких брендов.

Пока что китайский седан выглядит как один из самых амбициозных проектов в премиум-сегменте.