Китайский автопроизводитель Roewe (подразделение SAIC Motor) анонсировал концепт электромобиля «Pearl», разработанный Йозефом Кабаном — бывшим главным дизайнером Rolls-Royce. Модель сочетает футуристичные решения с элементами премиальных брендов.

Китайская компания Roewe, принадлежащая SAIC Motor, показала концепт-кар «Pearl» — полностью электрический седан с элементами роскоши. Над его дизайном работал Йозеф Кабан, ранее возглавлявший отдел стиля Rolls-Royce.

Кабан — опытный автомобильный дизайнер, участвовавший в создании Bugatti Veyron и моделей Audi. В SAIC он перешёл в апреле 2024 года, а до этого недолго проработал в Rolls-Royce, покинув компанию без публичных объяснений.

Внешность «Pearl» выделяется безрамными дверями, скрытыми стойками и золотыми декоративными вставками. Спереди — широкая светодиодная полоса с логотипом Roewe, сзади — аналогичные по стилю фонари.

Салон рассчитан на четырех пассажиров с акцентом на комфорт: просторные задние сиденья, выдвижные столики, овальный руль и крупный центральный дисплей.

Roewe позиционирует «Pearl» как ориентир для будущих моделей. В китайских СМИ уже шутят, что бренд может выпустить «доступный Rolls-Royce» за 100 000 юаней (≈1,135 млн руб.).