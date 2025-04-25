Федеральная антимонопольная служба добилась снижения цен на 890 жизненно важных лекарственных препаратов. Среднее уменьшение стоимости составило 15%.

Государственный регулятор провел масштабную проверку ценовой политики на фармацевтическом рынке. В ходе мониторинга специалисты проанализировали стоимость более 12 тысяч лекарственных позиций за последние полтора года. По итогам проверочных мероприятий производителям было предписано пересмотреть цены на 890 препаратов из перечня жизненно необходимых.

Средний размер снижения стоимости составил 15%, что должно сделать важные медикаменты более доступными для населения. Параллельно ведомство продолжает работу по стабилизации цен в строительной отрасли, где уже зафиксировано 8-процентное снижение стоимости металлопроката.

Контролирующие органы выявили систематическое завышение цен на основные строительные материалы. За нарушения ценового законодательства компании-производители были оштрафованы на общую сумму 4 миллиарда рублей. Эти меры направлены на поддержание конкурентной среды и защиту интересов потребителей.