Wildberries и Russ обнаружили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники получают доступ к устройствам пользователей через вредоносные вложения. Компании предотвратили хищение более 15 млн рублей.

Wildberries и Russ сообщили о новой схеме мошенничества, направленной на пользователей маркетплейсов. Злоумышленники рассылают через мессенджеры файлы, замаскированные под архивы с фотографиями. Вместо изображений в таких вложениях содержится вредоносная программа, которая после установки предоставляет полный доступ к смартфону.

Получив контроль над устройством, мошенники заходят в аккаунты пользователей на торговых площадках и совершают покупки. В первом квартале 2025 года количество таких атак значительно увеличилось, однако система безопасности компаний смогла предотвратить хищения.

Wildberries применяет двухэтапную защиту: искусственный интеллект анализирует операции в режиме реального времени и блокирует подозрительные действия. В сложных случаях к работе подключаются эксперты по кибербезопасности. Благодаря этой системе удалось остановить 99,9% попыток мошенничества и предотвратить потерю более 15 миллионов рублей.

Представители компаний подчеркивают, что, несмотря на надежные системы защиты, пользователям следует проявлять бдительность: не открывать подозрительные вложения и не устанавливать неизвестные файлы. Особую осторожность нужно проявлять при получении сообщений с архивами, даже если они выглядят безобидно.