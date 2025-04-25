17 июля выйдет дополнение Unfinished Business для шутера RoboCop: Rogue City. Игроков ждут новые миссии, оружие и возвращение к истокам истории Робокопа.

Издатель Nacon и студия Teyon объявили дату выхода дополнения Unfinished Business для шутера RoboCop: Rogue City. Новый контент станет доступен 17 июля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Действие дополнения разворачивается после событий основной игры. Игрокам предстоит отправиться в OmniTower — масштабный жилой комплекс, захваченный группой профессиональных наемников. Это место превратилось в укрепленную базу с летающими дронами, автоматическими турелями и элитными бойцами, вооруженными экспериментальным оружием.

В арсенале Робокопа появится новая Криопушка, дополняющая его знаменитый пистолет Auto-9. Разработчики добавили несколько особых приемов для ближнего боя, подчеркивающих механическую мощь персонажа. Например, теперь можно поднять противника и разбить его о стену или торговый автомат.

Особый интерес представляет возможность ненадолго вернуться в прошлое и сыграть за Алекса Мерфи до его превращения в Робокопа. Эти миссии прольют свет на историю персонажа и включат встречи с знакомыми лицами.





Дополнение сохраняет ключевые элементы оригинальной игры: динамичные перестрелки, расследования и элементы RPG. Информация о цене и системных требованиях пока не раскрыта, но DLC уже можно добавить в список желаемого в Steam.

RoboCop: Rogue City стал самым успешным запуском в истории Nacon, поэтому выход дополнительного контента выглядит закономерным шагом. Геймеры, оценившие атмосферу оригинальной игры, получат новые возможности погрузиться в мир будущего Детройта.