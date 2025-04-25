В большинстве российских городов-миллионников для одобрения ипотеки требуется внести от 53% до 75% стоимости квартиры. В некоторых случаях накопление нужной суммы займет почти семь лет даже при условии откладывания всей зарплаты.

Получить ипотеку в крупных российских городах, по мнению «РБК-Недвижимость», стало сложнее, чем декларируют банки. Формально минимальный первоначальный взнос составляет 20%, но на практике в миллионниках требуется накопить от 53% до 75% от стоимости квартиры. В абсолютных цифрах это означает суммы от 2,45 млн до 8,8 млн рублей.

Красноярск оказался самым доступным городом для ипотечных заемщиков. Здесь первоначальный взнос составляет 52,8% (2,45 млн рублей) при средней цене однокомнатной квартиры в новостройке 4,64 млн рублей. Высокие зарплаты — 83,8 тыс. рублей после налогов — позволяют накопить нужную сумму быстрее, чем в других городах: за 2 года и 5 месяцев, если откладывать весь доход.

Челябинск и Воронеж следуют за Красноярском по относительной доступности. В Челябинске взнос — 61,3% (2,6 млн рублей), а в Воронеже — 62,3% (2,55 млн рублей). Однако из-за более низких зарплат (62,7 тыс. и 58,2 тыс. рублей соответственно) срок накопления увеличивается до 3,5–4 лет.

Самые высокие требования к первоначальному взносу — в Казани (75,4% или 5,65 млн рублей) и Санкт-Петербурге (75% или 7,25 млн рублей). В Казани накопление займет почти 7 лет, в Петербурге — 6 лет и 7 месяцев.

Москва, несмотря на рекордные цены на жилье, не возглавляет список по размеру взноса — здесь требуется 71,3% (8,8 млн рублей). Однако благодаря высоким зарплатам (135,9 тыс. рублей) срок накопления сокращается до 5,5 лет.

В остальных миллионниках — Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Уфе — условия жестче, чем в лидерах, но мягче, чем в аутсайдерах. Первый взнос здесь составляет 63,5–69,8%, а накопление займет 4–5 лет.

Редакция «РБК-Недвижимость» подчеркивает: даже при формально низких требованиях банков реальные условия ипотеки остаются недостижимыми для многих россиян.