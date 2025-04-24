Bloomberg сообщает о ключевых требованиях США в рамках возможного мирного урегулирования. Среди условий - признание Россией права Украины на собственную армию.

Американская администрация подготовила перечень условий для возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Согласно данным Bloomberg, одним из ключевых требований станет признание Москвой права Киева на содержание собственных вооруженных сил и оборонной промышленности.

Источники агентства утверждают, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может обсудить эти предложения во время визита в Москву. Такой шаг фактически потребует от России отказа от ранее заявленных целей по демилитаризации Украины.

В пакете требований также фигурирует возврат Запорожской АЭС под украинский контроль с последующей передачей объекта под международное управление. С октября 2022 года станция находится под контролем российской госкорпорации "Росатом", которая считает ее интеграцию в российскую энергосистему свершившимся фактом.

Другие пункты предполагают возврат Украине территорий в Харьковской области и гарантии беспрепятственного доступа к реке Днепр. При этом, как отмечают источники, окончательные формулировки могут измениться в ходе переговоров.

Ранее в СМИ появлялась информация, что американский план может предусматривать признание российского контроля над частью украинских территорий. Однако новые данные указывают на более сложную систему взаимных уступок, где Вашингтон рассчитывает добиться компромиссов от обеих сторон.

Эксперты обращают внимание, что требование сохранить украинскую армию противоречит одной из первоначальных целей России в конфликте. Это может стать серьезным препятствием для переговорного процесса, если стороны не найдут приемлемую формулировку.

Пока официальные представители сторон не комментируют детали возможного соглашения.