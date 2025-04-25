Европейские страны объединились для создания танка пятого поколения с модульной конструкцией. Проект FMBTech направлен на модернизацию устаревающего парка бронетехники.

Европейские оборонные компании приступили к реализации амбициозного проекта по созданию танков нового поколения. Инициатива FMBTech объединила 26 промышленных предприятий и научных центров из 13 стран ЕС и Норвегии под руководством французской компании Thales.

Программа стоимостью 19 млн евро рассчитана на три года и финансируется Европейским оборонным фондом. Основная цель — разработка модульных технологических решений для модернизации существующих танков и создания полностью новой платформы пятого поколения.

Ключевая особенность проекта — модульная архитектура. Конструкторы планируют создать набор взаимозаменяемых блоков, которые позволят оперативно адаптировать технику под разные боевые задачи. Такой подход должен повысить живучесть, огневую мощь и коммуникационные возможности машин.

В консорциум вошли ведущие европейские производители вооружений, включая KNDS — создателя танков Leopard 2 и Leclerc. Компания уже представила дорожную карту развития бронетехники, включающую три этапа: модернизацию существующих моделей, переходные версии и перспективные разработки.

Среди новейших разработок — демонстрационный образец EMBT ADT 140 с 140-мм орудием ASCALON и полностью необитаемой башней. Другая перспективная модель, Leclerc Evolution, получила специализированный комплекс защиты от дронов и барражирующих боеприпасов.

Проект FMBTech отражает стремление Европы к технологической независимости в оборонной сфере. Разработчики делают ставку на цифровизацию, искусственный интеллект и сетевые технологии, которые должны обеспечить превосходство над потенциальными противниками.

Эксперты отмечают, что программа может столкнуться с традиционными для ЕС сложностями — различиями в требованиях стран-участниц и конкуренцией национальных производителей. Однако модульный подход теоретически позволяет создавать базовые платформы с возможностью адаптации под специфические нужды разных армий.

Первые результаты проекта ожидаются через два-три года. Они должны определить, сможет ли Европа создать конкурентоспособную альтернативу новейшим российским и американским танкам, таким как Т-14 «Армата» и AbramsX.