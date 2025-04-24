Таганский суд арестовал активы российской компании «Леста Игры», издающей «Мир танков» и «Мир кораблей». Иск подавала Генпрокуратура РФ.

Таганский районный суд Москвы наложил арест на активы российской компании «Леста Игры», которая занимается изданием популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Решение принято 17 апреля по иску Генеральной прокуратуры РФ.

Под ограничения попали три юридических лица: основное ООО «Леста», а также дочерние компании «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». В базе судебных приставов указано, что арест наложен в рамках исполнительного производства, но конкретные причины не раскрываются.

В официальном телеграм-канале «Леста Игры» заявили, что работа компании продолжается в обычном режиме. Руководство утверждает, что оказывает правоохранительным органам полное содействие и уверено в скорейшем разрешении ситуации.

Компания «Леста Игры» стала самостоятельной в апреле 2022 года, когда международный разработчик Wargaming объявил о выходе из российского рынка. До этого игры выходили под брендами World of Tanks и World of Warships. После перехода прав российская студия сменила названия на русскоязычные аналоги.

В 2023 году Wargaming, сохранивший бизнес на других рынках, запустил сбор средств в поддержку Украины через продажу тематического игрового контента. Тогда «Леста Игры» дистанцировалась от этих инициатив, заявив о своем внеполитическом статусе.

По данным СПАРК, 99% ООО «Леста» принадлежит основателю компании Малику Хатажаеву. В 2022 году он временно передавал долю китайской компании Lesta Hong Kong Limited, но позднее вернул активы под свой контроль.

Финансовые показатели «Леста Геймс Эдженси» за 2024 год демонстрируют рост выручки на 29% — до 24,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль сократилась более чем вдвое. Основное ООО «Леста» заработало 5,9 млрд рублей, но также столкнулось с падением прибыли.

Арест активов происходит на фоне активного развития игрового бизнеса компании. «Мир танков» остается одной из самых популярных онлайн-игр в России, а студия продолжает поддерживать и развивать проект.

Подобные меры могут быть связаны с проверкой соблюдения законодательства при переходе активов от Wargaming. Однако точные причины станут известны только после официальных разъяснений от Генпрокуратуры или представителей суда.

Пока компания уверяет пользователей, что арест не повлияет на работу игровых серверов и доступность проектов. Разработчики продолжают выпускать обновления и проводить турниры по «Миру танков».