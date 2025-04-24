Россия и Китай планируют начать строительство ядерного реактора для лунной базы в 2028 году. Энергоустановка должна обеспечить электроэнергией Международную лунную исследовательскую станцию к 2035 году.

Российско-китайский проект по созданию ядерного реактора для лунной базы перешел в активную фазу. Строительство энергоустановки планируют начать в 2028 году в рамках миссии «Чанъэ-8», а ввод в эксплуатацию намечен на 2035 год.

Реактор станет ключевым элементом Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую страны разрабатывают совместно. По словам главного конструктора китайской лунной программы У Вэйрена, Россия обладает уникальным опытом в создании космических ядерных установок, поэтому она идеальный партнер для этого проекта.

Энергетический вопрос остается главным вызовом для лунной базы. Ядерный реактор рассматривают как наиболее надежное решение для работы в экстремальных условиях Луны, где перепады температур достигают 300 градусов, а лунная ночь длится 14 земных дней.

Параллельно с ядерным проектом Китай прорабатывает альтернативные источники энергии, включая солнечные батареи. Однако их эффективность ограничена продолжительными периодами темноты на лунных полюсах.

Проект развивается на фоне лунной гонки с США. Программа NASA «Артемида» планирует высадку астронавтов в 2027 году с последующим развертыванием солнечных энергосистем. Китай и Россия ориентируются на южный полюс Луны, где обнаружены запасы водяного льда и других ресурсов.

К 2035 году страны планируют завершить «базовую модель» ILRS. Китай уже анонсировал «Проект 555», приглашая 50 стран и 5000 исследователей к участию в программе.

Успех ядерного проекта может помочь в развитии космической энергетики. На Луне обнаружены значительные запасы гелия-3 — перспективного топлива для термоядерных реакторов. По оценкам ученых, эти запасы могли бы обеспечить земную энергетику на тысячелетия вперед.