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Глава ВТБ Костин: Visa и Mastercard могут вернуться в Россию после снятия санкций
Андрей Костин заявил, что возвращение Visa и Mastercard в Россию возможно лишь при отмене санкций. Параллельно идут переговоры о возобновлении работы UnionPay.

Глава ВТБ Андрей Костин высказался о перспективах возвращения международных платежных систем в Россию. По его мнению, Visa и Mastercard смогут возобновить работу только в случае отмены западных санкций. Пока, как отметил банкир, рассчитывать на это преждевременно.  

Вместе с тем активно обсуждается возможность возврата китайской платежной системы UnionPay. Переговоры ведутся с рядом дружественных стран, хотя после ужесточения санкций в 2023 году операции по картам UnionPay за рубежом для российских клиентов стали ограниченными.  

После ухода Visa и Mastercard в 2022 году их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт (НСПК). Однако с января 2025 года часть карт этих систем может столкнуться с проблемами при оплате в некоторых терминалах из-за истечения сертификатов безопасности.  

Костин также поделился прогнозом по ключевой ставке ЦБ. Он ожидает, что 25 апреля регулятор оставит ставку на текущем уровне в 21%. Снижение, по мнению главы ВТБ, начнется только к концу года — возможно, до 19%. При этом денежно-кредитная политика останется жесткой в течение ближайших двух лет.  

Инфляция в России, хотя и замедляется, все еще превышает ожидания Центробанка. Это подтверждает решение о сохранении высокой ставки на мартовском заседании. Большинство экспертов сходятся во мнении, что 25 апреля изменений не последует.  

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#санкции #ключевая ставка #втб #mastercard #visa #платежные системы #цб рф #unionpay #костин
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