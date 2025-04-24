Андрей Костин заявил, что возвращение Visa и Mastercard в Россию возможно лишь при отмене санкций. Параллельно идут переговоры о возобновлении работы UnionPay.

Глава ВТБ Андрей Костин высказался о перспективах возвращения международных платежных систем в Россию. По его мнению, Visa и Mastercard смогут возобновить работу только в случае отмены западных санкций. Пока, как отметил банкир, рассчитывать на это преждевременно.

Вместе с тем активно обсуждается возможность возврата китайской платежной системы UnionPay. Переговоры ведутся с рядом дружественных стран, хотя после ужесточения санкций в 2023 году операции по картам UnionPay за рубежом для российских клиентов стали ограниченными.

После ухода Visa и Mastercard в 2022 году их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт (НСПК). Однако с января 2025 года часть карт этих систем может столкнуться с проблемами при оплате в некоторых терминалах из-за истечения сертификатов безопасности.

Костин также поделился прогнозом по ключевой ставке ЦБ. Он ожидает, что 25 апреля регулятор оставит ставку на текущем уровне в 21%. Снижение, по мнению главы ВТБ, начнется только к концу года — возможно, до 19%. При этом денежно-кредитная политика останется жесткой в течение ближайших двух лет.

Инфляция в России, хотя и замедляется, все еще превышает ожидания Центробанка. Это подтверждает решение о сохранении высокой ставки на мартовском заседании. Большинство экспертов сходятся во мнении, что 25 апреля изменений не последует.