Тест miONCO-Dx обнаруживает 12 видов рака по 10 каплям крови с точностью 99%

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) начала испытания революционного метода диагностики рака. Тест miONCO-Dx, разработанный учеными из Университета Саутгемптона и компанией Xgenera, выявляет 12 видов злокачественных опухолей по анализу крови с точностью 99%.

Методика основана на обнаружении микроРНК — генетических маркеров, которые опухоли выделяют в кровь. Искусственный интеллект анализирует эти данные, определяя не только наличие рака, но и его локализацию. Среди диагностируемых видов — рак легких, молочной железы, кишечника, поджелудочной железы и головного мозга.

Предварительные испытания с участием 20 000 пациентов подтвердили высокую эффективность метода. Сейчас стартовал новый этап исследований с 8 000 участников, на который правительство выделило £2,4 миллиона (264 456 000 руб.).

Ключевое преимущество технологии — минимальная инвазивность. Вместо болезненных процедур вроде колоноскопии или биопсии достаточно сдать 10 капель крови. Это ускоряет диагностику и снижает нагрузку на медицинские учреждения.

По словам профессора Люси Чаппелл из Департамента здравоохранения Британии, такие разработки открывают новую эру в онкологии. Раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение — например, при раке кишечника выживаемость на первой стадии достигает 90%, тогда как на четвертой — лишь 10%.

Если клинические испытания подтвердят эффективность теста, NHS планирует внедрить его в рутинную практику. Это может изменить подход к скринингу онкологических заболеваний во всем мире.