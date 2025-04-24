Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
Intel раскрыла детали о новых автомобильных процессорах Frisco Lake и Grizzly Lake. Чипы получат архитектуры Panther Lake и Nova Lake с существенным ростом производительности.

На Шанхайском автосалоне Intel сделала важное заявление о своих планах в автомобильном сегменте. Компания готовит два новых поколения систем-на-чипе: Frisco Lake для массового производства в 2026 году и более мощный Grizzly Lake, который появится годом позже.

Frisco Lake станет вторым поколением автомобильных SoC Intel. Эти чипы построят на архитектуре Panther Lake с теплопакетом от 20 до 65 Вт. Производитель обещает впечатляющий прогресс — десятикратный прирост производительности в задачах ИИ и улучшение энергоэффективности на 61% по сравнению с текущими решениями на базе Raptor Lake. Графическая часть получит существенное обновление — вместо нынешней Xe1 (96 исполнительных блоков) чипы оснастят Xe3 (Celestial), что должно значительно улучшить графические возможности.

Для автомобильных применений Frisco Lake предлагает поддержку 12 видеопотоков с камер и обработку 280 аудиоканалов. Такие характеристики делают чип подходящим для современных систем помощи водителю и мультимедийных комплексов.

Более амбициозный проект — Grizzly Lake — выйдет в 2027 году. Эти SoC получат архитектурные решения из линейки Nova Lake с конфигурацией до 32 энергоэффективных ядер. Графический блок обещает достичь 7 TFLOPS вычислительной мощности — показатель, сравнимый с некоторыми дискретными видеокартами. Платформа сможет обслуживать до 6 дисплеев и 12 камер одновременно, соответствуя строгим автомобильным стандартам надежности AEC-Q100 Grade 2.

Intel явно намерена закрепиться в перспективном сегменте автомобильной электроники. Если компания выдержит заявленные сроки, ее решения могут появиться в электромобилях нового поколения уже во второй половине этого десятилетия. Особый интерес вызывает подход Intel — использование адаптированных версий своих десктопных архитектур, что может дать преимущество в производительности перед специализированными автомобильными чипами.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #процессоры #электромобили #нейросети #panther lake #nova lake #xe3 #frisco lake #grizzly lake #автомобильные soc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
+
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
+
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
8
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
4
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
5
13 смартфонов Samsung серий Galaxy S, Z и A получили апрельское обновление Android 2025
+
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+
Windows 11 позволяет быстро закрыть зависшие программы прямо с панели задач
1
На Ленинградской АЭС приступили к армированию фундамента самого высокого объекта региона
+
Владельцы магазинов попросили правительство РФ не тормозить цены на продукты
21
Mercedes-Benz представит серийные автомобили с системой Steer-by-Wire в 2026 году
+
В Китае готовят к выпуску новую видеокарту Radeon RX 6500 на базе Navi 24 RDNA 2
+
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
2
Стоимость бензина в России выросла на 5-7% в апреле
+
Bethesda анонсировала ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion и выпускает игру через Shadow Drop
+
Не стало Алексея aka Traktor
4
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Владелец RTX 5080 AORUS Master от GIGABYTE сообщил о вытекании термогеля при вертикальной установке
3

Популярные статьи

О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
11
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
6
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
10
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
9
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
37
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
23
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
7
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
6

Сейчас обсуждают

Фельдшер
14:09
Для полных нулей в железе как ты написано? Может тогда не стоило на оверах публиковать?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Dimkovski
14:09
Просто посмотри тесты.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Алексей
14:04
Давно пора DDR4 закрывать.
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
Mike3000
14:04
Не "в придачу", а "посмертно"
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Dimkovski
14:04
Какие это тяжёлые игры? Затесть эту карту в UE5 играх. Там и на LOW 30 кадров не будет.
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Фельдшер
13:57
это тебе доктор вместо написания гавностатей гулять посоветовал?)
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Ненавижу Трусикера
13:56
Технологию A14 компания TSMC намерена освоить к 2028 году
VL86f
13:55
Не знал, что ETS 2 и ATS являются "играми низкого качества".
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
Ненавижу Трусикера
13:54
В США остались недовольны из-за отказа Киева признать Крым российским
OgoGoLog
13:54
Лучше бы он у тебя пенсию украл, Шеша.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем