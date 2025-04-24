Британская студия Athena Worlds анонсировала Xenomorph – игру в жанре стелс-выживания, вдохновленную классической Alien vs Predator для Atari Jaguar. Проект возглавляют создатели оригинала 1994 года.

Британская игровая студия Athena Worlds приступила к разработке Xenomorph – проекта, который позиционируется как духовный преемник культовой Alien vs Predator для Atari Jaguar 1994 года. Возглавляет разработку Джейн Уиттакер, один из программистов оригинальной игры, ныне занимающий пост генерального директора Athena Worlds.

Проект создается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точные сроки выхода пока не называются. Креативным руководителем назначен Майк Миден, а дизайн персонажей поручен Блэру Уотену – ветеранам игровой индустрии с богатым опытом.

Что касается сеттинга игры, пресс-релиз включает в себя краткий фрагмент мира, в который попадут игроки. В нем говорится: «После аварийной посадки на планете XL-243 вы быстро обнаруживаете, что вы не одни, и начинается битва за выживание». Разработчики делают акцент на атмосфере и геймплее в духе оригинальной Alien vs Predator.

Уиттакер отмечает особое значение этого проекта, над которым поклонники просили его работать более 30 лет. Финансирование и команда уже собраны, производство ведется полным ходом. Первый концепт-арт игры демонстрирует узнаваемый образ ксеноморфа в агрессивной позе.

Разработчики подчеркивают, что это не прямое продолжение, а именно духовный наследник той самой игры для Atari Jaguar, но с современными технологиями.