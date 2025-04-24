Тайваньские чиновники заявили об отсутствии официальных документов от TSMC по планируемым $100 млрд инвестиций в американские полупроводниковые фабрики. Компания анонсировала эти планы еще в марте.

Тайваньские власти подтвердили отсутствие официальных заявок от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) относительно масштабных инвестиций в американские полупроводниковые мощности. В марте компания объявила о планах вложить дополнительно $100 млрд в строительство новых заводов в США, помимо уже реализуемого $65-миллиардного проекта в Аризоне.

Министерство экономики Тайваня, отвечающее за утверждение крупных зарубежных инвестиций, пока не получило соответствующих документов. По местному законодательству, любые иностранные инвестиции свыше 1,5 млрд тайваньских долларов (около $50 млн) требуют межведомственного согласования.

На парламентских слушаниях представители министерства воздержались от комментариев по существу проекта, сославшись на отсутствие подробной информации. Ранее министр экономики JW Kuo уже сталкивался с критикой за недостаточную осведомленность о планах компании.

Новые инвестиции TSMC предусматривают строительство трех производственных предприятий, двух фабрик по упаковке чипов и исследовательского центра. Аризонский завод компании уже начал выпуск продукции, включая чипы для графических процессоров NVIDIA. В будущем там планируют освоить 2-нанометровый техпроцесс.

Официальные лица подчеркивают, что у компании остается достаточно времени для оформления документов, так как проекты рассчитаны на долгосрочную перспективу. В последнем отчете TSMC также опровергла слухи о возможном партнерстве с Intel.