Модель с дальностью полета 200 км готовится к серийному выпуску.

На Шанхайской автомобильной выставке бренд Go-Universe от GAC Group представил готовый к производству летающий автомобиль. Модель GOVY AirJet прошла все этапы разработки – от технического прототипа до сертификации летной годности.

GOVY AirJet использует уникальную конструкцию с композитным крылом и восемью электродвигателями. Система сохраняет работоспособность при отказе одного или двух двигателей, автоматически перераспределяя мощность между оставшимися.

Электродвигатели автомобиля применяют технологию плоской проволоки Hairpin, что увеличивает плотность крутящего момента в три раза по сравнению с обычными электромобилями. Максимальная мощность силовой установки достигает 165 кВт, позволяя развивать скорость до 250 км/ч.

При таких характеристиках GOVY AirJet демонстрирует запас хода более 200 километров. Быстрая зарядка аккумуляторов занимает всего 30 минут. Производитель подчеркивает, что автомобиль полностью готов к серийному производству после четырёх лет разработок и испытаний.