Физики выдвинули теорию, согласно которой Вселенная формировалась не в результате единого Большого взрыва, а через череду мгновенных энергетических всплесков. Модель исключает необходимость в темной материи и темной энергии, предлагая новый взгляд на космическую эволюцию.

Стандартная модель космологии долгое время опиралась на теорию Большого взрыва — единого катастрофического события, положившего начало Вселенной. Однако новое исследование ставит эту идею под сомнение. Физик Ричард Лью из Университета Алабамы в Хантсвилле предложил альтернативу: Вселенная могла расширяться не одномоментно, а через череду кратковременных энергетических всплесков.

Согласно его модели, пространство заполнялось материей и энергией не в результате единого взрыва, а благодаря множеству мгновенных сингулярностей — событий, которые длятся доли секунды, но успевают вбросить в космос новую порцию вещества. Эти всплески настолько быстры, что их невозможно зафиксировать, однако их совокупный эффект объясняет структуру Вселенной без привлечения темной материи и темной энергии.

Лью развивает свою более раннюю гипотезу о том, что гравитация может существовать без массы. В новой работе он уточняет механизм: сингулярности возникают только в те моменты, когда материя распределена во Вселенной почти равномерно. В остальное время их влияние исчезает, что может объяснить, почему темная материя до сих пор не обнаружена.

Критики отмечают, что теория перекликается с возражениями Фреда Хойла против Большого взрыва. Однако, в отличие от модели стационарной Вселенной, новая концепция не нарушает законы сохранения энергии. Кроме того, она объясняет ускоренное расширение космоса за счет отрицательного давления — эффекта, который Эйнштейн рассматривал еще в 1917 году.

Если теория подтвердится, это потребует пересмотра ключевых положений современной космологии. Пока же она остается смелой, но спорной альтернативой, открывающей новые пути для изучения эволюции Вселенной.