Первый полет аппарата Phoenix признан успешным. Миссия выполнила основные задачи, хотя данные о возвращении в атмосферу оказались неполными.

Немецкий стартап Atmos Space Cargo провел первые испытания своего возвращаемого грузового аппарата Phoenix. Миссия состоялась 21 апреля в рамках запуска SpaceX Bandwagon-3. Компания заявила об успешном выполнении основных задач, хотя данные о завершающей стадии полета оказались неполными.

Аппарат отделился от ракеты-носителя через 90 минут после старта. Спустя 30 минут Phoenix начал снижение для запланированного приводнения в южной части Атлантического океана, примерно в 2000 км от побережья Бразилии. Первоначально компания готовилась к посадке в Индийском океане возле острова Реюньон, но за пять недель до запуска SpaceX изменила траекторию из-за требований основной полезной нагрузки — южнокорейского разведывательного спутника.

Испытания преследовали три основные цели: проверку систем самого аппарата, тестирование коммерческих полезных нагрузок (включая оборудование немецкого аэрокосмического агентства DLR) и сбор данных о работе "надувного теплового щита" при входе в атмосферу.

Первые две задачи выполнены полностью — все четыре полезные нагрузки активировались и передали данные. Ситуация с третьей задачей оказалась сложнее. Изменение траектории привело к более крутому входу в атмосферу с повышенными нагрузками. Компания оперативно развернула дополнительные наземные станции в Южной Америке и зафрахтовала самолет для наблюдения, но облачность и удаленность района посадки помешали получить полные данные.

Генеральный директор Atmos Себастьян Клаус отметил, что некоторые показатели телеметрии свидетельствуют о штатной работе теплозащитного экрана, но для окончательных выводов требуется дополнительный анализ. По его словам, собрать данные на последних этапах полета оказалось сложно из-за удаленности от наземных станций.

В компании подчеркивают, что несмотря на неполные данные о возвращении, миссия достигла своих основных целей и предоставила ценные сведения для дальнейшего развития технологии.