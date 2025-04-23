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Российские ученые разрабатывают электроспрей-двигатели на ионной жидкости для наноспутников
Российские ученые создали проект инновационных двигателей для наноспутников, использующих ионные жидкости. Эти установки смогут доставлять малые аппараты с околоземной на окололунную орбиту.

Специалисты из НИЯУ МИФИ и компании СТАР завершили аванпроект двигательной установки нового типа для малых космических аппаратов. Система использует принцип электроспрея — ускорения ионной жидкости электрическим полем. Такое решение обеспечит наноспутникам возможность самостоятельного перелета с околоземной на окололунную орбиту.

Технология основана на свойствах ионных жидкостей — расплавов солей, где заряженные частицы не объединяются в молекулы. При подаче высокого напряжения жидкость формирует реактивную струю. По сравнению с химическими двигателями, система позволяет достигать более высоких скоростей истечения — до 20 км/с.

Конструкторы подчеркивают два ключевых преимущества разработки:

  • Возможность точного контроля малых импульсов тяги, критически важная для аппаратов класса кубсат;
  • Использование рабочих тел, стабильных в космических условиях без дополнительного подогрева.

Расчеты показывают, что 12-юнитный кубсат с таким двигателем сможет автономно достичь лунной орбиты, стартуя с геостационарной. Это открывает перспективы для дешевых исследовательских миссий — наноспутники смогут проводить разведку местности перед посадкой крупных аппаратов.

Дополнительные применения включают:

  • Коррекцию орбит спутниковых группировок;
  • Увод отработавших аппаратов с орбиты для борьбы с космическим мусором;
  • Выполнение научных задач, требующих особой стабильности позиционирования.

Сейчас разработчики сосредоточены на создании лабораторного образца двигателя. Согласно планам, эти работы должны быть завершены в 2025 году, после чего начнется этап подготовки к серийному производству.

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#россия #космические технологии #лунная программа #космические двигатели #ионные жидкости #наноспутники
Источник: iz.ru
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