Российские ученые создали проект инновационных двигателей для наноспутников, использующих ионные жидкости. Эти установки смогут доставлять малые аппараты с околоземной на окололунную орбиту.

Специалисты из НИЯУ МИФИ и компании СТАР завершили аванпроект двигательной установки нового типа для малых космических аппаратов. Система использует принцип электроспрея — ускорения ионной жидкости электрическим полем. Такое решение обеспечит наноспутникам возможность самостоятельного перелета с околоземной на окололунную орбиту.

Технология основана на свойствах ионных жидкостей — расплавов солей, где заряженные частицы не объединяются в молекулы. При подаче высокого напряжения жидкость формирует реактивную струю. По сравнению с химическими двигателями, система позволяет достигать более высоких скоростей истечения — до 20 км/с.

Конструкторы подчеркивают два ключевых преимущества разработки:

Возможность точного контроля малых импульсов тяги, критически важная для аппаратов класса кубсат;

Использование рабочих тел, стабильных в космических условиях без дополнительного подогрева.

Расчеты показывают, что 12-юнитный кубсат с таким двигателем сможет автономно достичь лунной орбиты, стартуя с геостационарной. Это открывает перспективы для дешевых исследовательских миссий — наноспутники смогут проводить разведку местности перед посадкой крупных аппаратов.

Дополнительные применения включают:

Коррекцию орбит спутниковых группировок;

Увод отработавших аппаратов с орбиты для борьбы с космическим мусором;

Выполнение научных задач, требующих особой стабильности позиционирования.

Сейчас разработчики сосредоточены на создании лабораторного образца двигателя. Согласно планам, эти работы должны быть завершены в 2025 году, после чего начнется этап подготовки к серийному производству.