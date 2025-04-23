Universal Studios готовится к экранизации культовой аркадной гонки OutRun от Sega. Режиссером проекта станет Майкл Бэй, а Сидни Суини выступит продюсером.

Компания Universal взялась за экранизацию OutRun — аркадной гоночной игры, выпущенной Sega в 1986 году. По данным Deadline, режиссером фильма станет Майкл Бэй, известный своими зрелищными боевиками, а Сидни Суини, актриса и автолюбительница, займется продюсированием.

OutRun стала одной из самых влиятельных гоночных игр своего времени. Игроки управляли Ferrari Testarossa, уворачиваясь от машин и выбирая маршруты через живописные локации. Изначально игра вышла в аркадных автоматах, а позже появилась на консолях Sega Master System.





Сценарий напишет Джейсон Ротвелл, а продюсированием займется Тору Накахара, ранее работавший над фильмом "Соник в кино". Sega курирует проект через своего президента Сюдзи Утсуми. Пока неизвестно, будет ли Суини участвовать в съемках как актриса, но ее увлечение классическими автомобилями (о чем она рассказывает в TikTok-аккаунте Syds_Garage) делает ее вовлеченность в проект логичной.

Бэй, снявший "Плохих парней" и "Трансформеров", часто использует в своих фильмах динамичные сцены с автомобилями, что делает его подходящим режиссером для экранизации OutRun. Детали сюжета пока не раскрываются, но учитывая стиль Бэя, можно ожидать зрелищных гонок и масштабных трюков.

Это не первая попытка перенести гоночные игры на большой экран — ранее выходили фильмы по мотивам Need for Speed и Gran Turismo. Однако OutRun, в отличие от них, не имеет глубокого нарратива, что дает создателям свободу для интерпретации.