США установили пошлины до 3521% на солнечные панели из Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Малайзии. Власти считают, что Китай перенаправляет товары через эти страны, чтобы избежать санкций.

Американские власти резко увеличили таможенные пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии — в некоторых случаях до 3521%. Новые ставки коснутся поставок из Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Малайзии.

Решение приняли после расследования, которое показало, что китайские производители перенаправляют товары через эти страны, чтобы избежать действующих ограничений. Теперь продукция из региона станет практически неконкурентоспособной на американском рынке.

Особенно сильно пострадают компании из Камбоджи — для них пошлины окажутся самыми высокими. Власти США намерены защитить внутренних производителей, но критики считают, что такие меры замедлят переход на возобновляемую энергию.