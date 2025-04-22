Китайская компания Nio представила новый доступный электромобиль Firefly с технологией быстрой замены батарей. Компактный хэтчбек предлагает запас хода 420 км и ориентирован на городских жителей.

Китайский производитель электромобилей Nio официально запустил новую модель Firefly, позиционируя ее как доступный компактный автомобиль премиум-класса. Стартовая цена составила 119 800 юаней (1 325 000 руб. по курсу ЦБ РФ на 22.04.2025). Компания рассчитывает, что Firefly со временем займет около 10% от общего объема продаж Nio, аналогично доле Mini в продажах BMW.

Главной особенностью Firefly стала поддержка технологии быстрой замены батарей, которую Nio активно развивает в Китае. Электромобиль оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 42,1 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 420 км. При необходимости водитель может заменить разряженный аккумулятор на заряженный всего за три минуты на одной из 2300 станций замены, которые Nio уже развернула в Китае. По данным компании, к декабрю прошлого года было выполнено более 60 миллионов замен.

Firefly получил один электродвигатель мощностью 105 кВт, позволяющий развивать скорость до 150 км/ч. Особенностью модели стал исключительно малый радиус поворота – всего 4,7 метра, что делает автомобиль особенно удобным для городских условий. Поддержка быстрой зарядки постоянным током мощностью до 100 кВт дополняет возможности по энергоснабжению.

Несмотря на компактные размеры, Firefly предлагает продуманное внутреннее пространство. При сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 1200 литров, а под капотом расположен дополнительный отсек на 92 литра. Салон оснащён современной мультимедийной системой с мощным процессором, обеспечивающей плавную работу интерфейса.

Nio уже работает на европейском рынке в нескольких странах, включая Норвегию, Германию и Нидерланды. Это открывает перспективы для вывода Firefly на международную арену, где технология быстрой замены батарей может стать конкурентным преимуществом. В отличие от предыдущих неудачных попыток внедрения подобных систем другими производителями, Nio уже создала разветвленную инфраструктуру станций замены не только в Китае, но и в некоторых европейских странах.