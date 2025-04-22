Устройство размером с рисовое зерно может проникать в труднодоступные участки, не повреждая ткани.

Французский стартап Robeauté привлек 29 миллионов долларов на разработку микроробота для нейрохирургических операций. Устройство размером с рисовое зерно способно перемещаться по мозгу, избегая повреждения критически важных зон. Первые клинические испытания запланированы на 2026 год.

Микроробот вводится через отверстие в черепе диаметром всего один миллиметр. В отличие от традиционных хирургических инструментов, которые движутся по прямой, это устройство может огибать препятствия, следуя по извилистым путям между сосудами и клеточными структурами.

Движение обеспечивают вращающиеся силиконовые кольца на конце робота. Они мягко раздвигают ткани, не повреждая их, создавая безопасный проход. Скорость перемещения составляет 3 миллиметра в минуту — достаточно медленно, чтобы минимизировать риски, но достаточно быстро для выполнения процедур.

Навигацию контролируют с помощью внешних датчиков. Система использует данные МРТ и искусственный интеллект для построения оптимального маршрута, избегая участков, отвечающих за жизненно важные функции. Хирурги могут корректировать путь в реальном времени с помощью ультразвукового отслеживания.

В корпусе робота размещены миниатюрные инструменты для биопсии — гибкая игла и щипцы. Они позволяют брать образцы тканей, которые либо остаются внутри устройства, либо выводятся наружу через кабель.

Доклинические испытания на животных, в основном на овцах, показали хорошие результаты. Исследователи не зафиксировали серьезных осложнений, таких как кровоизлияния. Если клинические испытания пройдут успешно, технология может получить одобрение FDA к 2030 году.

Разработка крайне важна для лечения неоперабельных опухолей мозга. Традиционные методы часто не позволяют добраться до таких образований без риска повредить важные участки. Микроробот может стать решением для пациентов, которым раньше отказывали в хирургическом вмешательстве.