Японские роботы научились различать запахи с помощью ИИ. Технология позволяет машинам распознавать запахи и использовать эти данные в реальных условиях.

Японские инженеры решили сделать так, чтобы роботы воспринимали мир почти так же, как люди. Компания Ainos совместно с производителем сервисных роботов Ugo разработала систему, которая дает машинам обоняние.

Технология представляет собой комбинацию газовых датчиков, алгоритмов обработки сигналов и ИИ. Система не просто фиксирует запахи, а преобразует их в цифровые идентификаторы. Это позволяет роботу распознавать ароматы, анализировать их и реагировать на изменения в окружающей среде.

9 апреля разработчики успешно интегрировали "искусственный нос" в гуманоидного робота коммерческого класса. По словам представителей Ainos, это первый случай, когда подобная система работает на реальном устройстве, а не в лабораторных условиях.

Технология открывает новые возможности для сервисных роботов. Они смогут обнаруживать утечки газа, контролировать качество воздуха, следить за свежестью продуктов. В медицинской сфере такие машины смогут выявлять инфекции по запаху или напоминать о необходимости гигиенических процедур.

Сейчас разработчики работают над интерфейсом управления и настройкой параметров сенсоров. Тестирование в реальных условиях — офисах, торговых центрах, больницах — начнется через 2-4 недели.

Ключевая задача — научить ИИ не просто распознавать запахи, но и понимать их значение. Например, отличать запах гари от аромата свежесваренного кофе. Для этого систему будут дорабатывать с помощью машинного обучения на реальных данных.

Хотя технология выглядит многообещающе, ей предстоит пройти проверку в разных условиях. Влажность, температура, смешение запахов — все это может влиять на точность работы сенсоров. Но если испытания пройдут успешно, в ближайшие годы мы можем увидеть роботов, которые чувствуют мир почти так же, как люди.