Марсоход NASA Curiosity обнаружил в кратере Гейла богатые железом карбонаты. Эти минералы подтверждают, что в прошлом Марс мог поддерживать жизнь.

Марсоход Curiosity, исследуя склоны горы Шарп в кратере Гейла, нашел значительные залежи карбонатных минералов, содержащих железо. Хотя на первый взгляд это может показаться рядовым геологическим открытием, на самом деле оно дает новые доказательства того, что в далеком прошлом Марс был более пригоден для жизни, чем сейчас.

Карбонаты формируются при взаимодействии углекислого газа, воды и горных пород. Их уже находили в марсианских метеоритах и снимках с орбиты, но данные Curiosity уточняют детали. Особый интерес представляет сидерит — минерал, содержащий до 10% железа. Его образование требует специфических условий: сначала вода вступала в реакцию с породами, затем испарялась, оставляя после себя карбонаты. Это означает, что когда-то атмосфера Марса была плотнее и содержала достаточно CO₂, чтобы на поверхности существовала жидкая вода.

Одновременно с карбонатами марсоход обнаружил оксигидроксиды железа. Вместе эти находки намекают на возможный углеродный цикл, похожий на земной. Если часть углекислого газа действительно возвращалась из пород в атмосферу, это поддерживало бы климат, пригодный для жизни.

Открытие имеет значение и для Земли. Бен Тутоло, ведущий исследователь, изучает способы связывания CO₂ в карбонатах для борьбы с изменением климата. Марс, по его словам, демонстрирует естественный пример такого процесса. Однако история планеты также показывает, насколько хрупка обитаемость — потеря атмосферы превратила Марс в холодную пустыню.

Сравнение данных Curiosity с орбитальными наблюдениями позволяет предположить, что подобные отложения могли удерживать до 36 миллибар CO₂ — достаточно для существенного влияния на климат. Это открытие приближает ученых к пониманию того, как Марс перешел от влажного прошлого к нынешнему состоянию.