BMW анонсировала концепт-кар нового поколения с крутящим моментом 18 000 Нм и возможностью преодоления подъемов в 54°.

BMW представила новый концепт-кар, который дебютирует на Шанхайском автосалоне. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с двойным четырехугольным контуром и первой в мире флуоресцентной краской, которая может автоматически «подзаряжаться» при естественном освещении или слабом окружающем освещении

Ключевая особенность — система управления Super Mind, синхронизирующая силовую установку и шасси. Отклик на команды водителя происходит за миллисекунды. Концепт выдает до 18 000 Нм крутящего момента на колесах, создает прижимную силу в 1,2 тонны и выдерживает боковое ускорение до 3G.

На пресс-конференции автомобиль успешно преодолел подъем крутизной 54°.

Из официального заявления BMW стало известно, что замедление автомобиля при рекуперации энергии достигает 1,2g, а в 98% ежедневных сценариев торможения не требуют механического торможения.