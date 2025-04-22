Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
BMW показала концепт-кар с уникальной системой управления и экстремальной динамикой
BMW анонсировала концепт-кар нового поколения с крутящим моментом 18 000 Нм и возможностью преодоления подъемов в 54°.

BMW представила новый концепт-кар, который дебютирует на Шанхайском автосалоне. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с двойным четырехугольным контуром и первой в мире флуоресцентной краской, которая может автоматически «подзаряжаться» при естественном освещении или слабом окружающем освещении

Ключевая особенность — система управления Super Mind, синхронизирующая силовую установку и шасси. Отклик на команды водителя происходит за миллисекунды. Концепт выдает до 18 000 Нм крутящего момента на колесах, создает прижимную силу в 1,2 тонны и выдерживает боковое ускорение до 3G.

На пресс-конференции автомобиль успешно преодолел подъем крутизной 54°.

Из официального заявления BMW стало известно, что замедление автомобиля при рекуперации энергии достигает 1,2g, а в 98% ежедневных сценариев торможения не требуют механического торможения.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#bmw #концепт-кар #крутящий момент #шанхайский автосалон #рекуперативное торможение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
10
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
20
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
2
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
8
Volkswagen готовит бюджетный седан Lavida Pro в стиле Passat
+
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
4
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
AMD готовит видеокарты Radeon PRO нового поколения с 32 ГБ памяти
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
В Китае испытали неядерное водородное взрывное устройство
+
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
112
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
10
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
5
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
4

Сейчас обсуждают

Type
14:05
Чему завидовать
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
Type
14:05
Че за хрень написал удаляй свою статью
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
NuclearMissionJam
14:04
>геройский шутер Team Fortress 2 Надеюсь это шутка >В противовес этому EGS четко понимает, куда и как будет развиваться Он помер еще в 2023. О каком развитии речь? Типичный домашний лаунчер компании....
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
Маэстро
14:01
Хороший ты мужик, Фельдмаршал. Пользуешься трофейным, как Zero?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Маэстро
13:54
ахахахха нищеёпыше оверкошерские блохеры с баликом 2к ухахахахахах. на позавидуйте.
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
ebatoryi
13:52
у израиля мало населения для войны.Обезжирят израиль и переколят там всех потом.
BBC: Египет и Катар предложили Израилю и ХАМАС новый мирный план по сектору Газа
Crashtest
13:52
Старенький проц поставили. Хорошо хоть не 8 ген1, который ещё сильнее нагревается.
Honor представила смартфон X60 GT с Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED 120 Гц и батареей 6300 мАч
Александр Ненашев
13:49
Рассуждения нищеброда, который изо всех сил успокаивает себя, почему ему не надо тратить 80к рублей, которых у него нет.
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Фельдшер
13:41
на рутрекере
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
swr5
13:35
А где стоимость операционной системы?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем