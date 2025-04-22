На Шанхайском автосалоне покажут новый гибридный пикап Geely Radar Super Hybrid с системой Thor EM-i. Автомобиль получит запас хода более 1000 км и функции мобильного энергоузла.

Geely Radar Super Hybrid — новый пикап с гибридной силовой установкой Thor EM-i — готовится к премьере на Шанхайском автосалоне.

Внешне модель сохраняет черты электромобиля: крупный логотип спереди, узкие светодиодные фары и трапециевидная решетка радиатора с улучшенной аэродинамикой. В комплектацию войдет набор для модификации кузова, включая оборудование для работы с дронами.

Под капотом — гибридная система Thor EM-i с трехступенчатой коробкой DHT. Заявленный запас хода превышает 1000 км. Помимо традиционных функций, пикап получит «Radar Universal Stack» и «Radar Shuttle», интегрированные с платформой интернета вещей. Это превращает его не просто в транспорт, а в мобильный энергоузел и операционный центр для различных задач.