Hyundai представила новую гибридную систему с двумя электродвигателями и турбированными ДВС. Экономичность некоторых моделей выросла на 45% без потери мощности.

Издание Аutomotive media rushlane опубликовало сообщение о том, что Hyundai представила новое поколение гибридных силовых установок, рассчитанных на модели разного класса — от компактных до полноразмерных. Система работает в связке с бензиновыми турбодвигателями и выдает от 100 до 300 л.с.

Ключевое отличие от прежних решений — использование двух электромоторов. Первый вырабатывает энергию для батареи, помогает запускать ДВС и добавляет тяги. Второй служит основным приводом, отвечает за разгон и рекуперативное торможение. Такая схема не только увеличивает мощность, но и снижает шум, вибрации, а также расход топлива.

В линейке — два новых двигателя. 2,5-литровый турбированный гибридный агрегат для крупных моделей, например Palisade, выдает 334 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Это на 19% и 9% больше, чем у обычной версии. При этом расход сократился на 45% — до 14,1 км на литр. Достичь этого удалось за счет оптимизации цикла сгорания и технологии «чрезмерного расширения», которая задерживает закрытие впускного клапана.

Для средних внедорожников Hyundai подготовила 1,6-литровый турбогибрид. Он прибавил 4% в экономичности, а крутящий момент вырос с 367 до 380 Нм.

В будущем компания добавит и другие технологии. Система e-AWD с мотором на задней оси улучшит проходимость, а e-VMC 2.0 — устойчивость и плавность хода за счет интеллектуального распределения тяги.