Компания NVIDIA выпустила экстренное обновление драйверов GeForce под номером 576.15. Обновление устраняет критические проблемы с отображением и некорректными показаниями температурных датчиков.

NVIDIA продолжает исправлять проблемы в своих графических драйверах, выпустив очередное экстренное обновление. Версия 576.15 призвана устранить две основные проблемы, с которыми столкнулись пользователи последних релизов.

Первая проблема касалась нестабильной работы дисплея – некоторые пользователи сообщали о внезапных сбоях и артефактах изображения. Вторая, более серьезная ошибка, влияла на показания температурного датчика графического процессора. После выхода системы из спящего режима датчик мог выдавать некорректные значения, что в свою очередь влияло на управление частотами и напряжением.

Это уже не первое исправление для драйверов серии 576 – NVIDIA активно работает над устранением проблем, возникших с выходом RTX 50. Пользователи могут загрузить обновление напрямую с сайта компании.

При необходимости можно загрузить драйвер дисплея GeForce Hotfix версии 576.15 здесь и проверить его, чтобы узнать, устраняет ли он сбои дисплея или проблемы с датчиком температуры.