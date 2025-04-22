Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новый драйвер GeForce 576.15 устраняет проблемы с дисплеем и температурой
Компания NVIDIA выпустила экстренное обновление драйверов GeForce под номером 576.15. Обновление устраняет критические проблемы с отображением и некорректными показаниями температурных датчиков.

NVIDIA продолжает исправлять проблемы в своих графических драйверах, выпустив очередное экстренное обновление. Версия 576.15 призвана устранить две основные проблемы, с которыми столкнулись пользователи последних релизов.

Первая проблема касалась нестабильной работы дисплея – некоторые пользователи сообщали о внезапных сбоях и артефактах изображения. Вторая, более серьезная ошибка, влияла на показания температурного датчика графического процессора. После выхода системы из спящего режима датчик мог выдавать некорректные значения, что в свою очередь влияло на управление частотами и напряжением.

Это уже не первое исправление для драйверов серии 576 – NVIDIA активно работает над устранением проблем, возникших с выходом RTX 50. Пользователи могут загрузить обновление напрямую с сайта компании.

При необходимости можно загрузить драйвер дисплея GeForce Hotfix версии 576.15 здесь и проверить его, чтобы узнать, устраняет ли он сбои дисплея или проблемы с датчиком температуры.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #видеокарты #geforce #обновление #драйверы #исправление ошибок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
10
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
20
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
2
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
8
Volkswagen готовит бюджетный седан Lavida Pro в стиле Passat
+
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
AMD готовит видеокарты Radeon PRO нового поколения с 32 ГБ памяти
+
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
4
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
В Китае испытали неядерное водородное взрывное устройство
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
106
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
10
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
+
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK

Сейчас обсуждают

Bernigan
12:38
Я тоже хз в чём проблема, выбор есть, покупайте 16 Гб, она всего на 5к дороже, а 8 Гб существует для тех кому 16 не особо то и нужно. И причём тут завтрашний день, со снижением настроек текстур играть...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Виктор Палий
12:38
У меня на игровом ПК стоит Windows 11 и Linux Mint 22.1 Cinnamon дуалбутом. Комп соответствует системным требованиям Windows 11, но прикол в том, что я уже не помню когда в последний раз заходил в Win...
Microsoft усилила давление на пользователей Windows 10 для перехода на ПК с TPM 2.0
swr5
12:38
Какая разница в чем пытается убедить Microsoft когда пользователи массово переходят на Linux. И да, фотошоп с автокадом 95-ти процентам пользователей просто не нужен.
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
swr5
12:35
Ну вот смотри, есть ноут dell на Kaby Lake, отличное годное устройство для 90% современных общих задач. На борту ноута только хардварный TPM 1.2 и никаких эмуляций или включения PTT в биосе нет.
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Voldemaar
12:33
Сейчас требуют TPM 2.0. А в одной из следующих версий Win11 потребуют проц с поддержкой CET. Всё для вашей безопасности.
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Алексей Ланин
12:31
Потому что автор нищий. Почему же еще?
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Сергей Гончар
12:24
Ребята перестанте обсуждать автора статьи, а лучше про статью скажите, я вот например не согласен с тем что 8 Гб видеопамяти в притык, я бы сказал люди которые покупают видеокарту с 8 Гб видеопамяти н...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Bernigan
12:11
Да там по моему все 5 Гб относительно 8, иногда такое проскакивает
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Фельдшер
12:01
Все ждут когда он с кредитом за 3060 рассчитается.
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Фельдшер
11:58
Это максимус про 404ю версию вин11 написал. Там все пожоще.
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем