Инсайдер @PandaFlashPro заявляет о возможной смене чипа в Galaxy Z Flip 7. Эти сведения пока не получили официального подтверждения от компании.

В сети появились неподтвержденные сведения о возможной смене процессорной платформы для будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7. Технический инсайдер @PandaFlashPro сообщил, что устройство якобы прошло внутренние тесты компании с чипом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, хотя изначально планировалось использовать собственный процессор Exynos 2500.

Согласно опубликованной информации, причина такого решения может крыться в производственных сложностях с новым чипом Exynos. Вероятно, Samsung испытывает трудности с налаживанием массового выпуска своих 3-нм процессоров, что ставит под вопрос их своевременное появление в смартфонах. Однако важно подчеркнуть, что это лишь предположения, основанные на неофициальных данных.

Можно предположить, что выбор в пользу Snapdragon может повлиять на конечную стоимость устройства. Использование более дорогих чипов Qualcomm либо увеличит розничную цену смартфона, либо сократит прибыль Samsung. При этом есть мнение, что аналогичный процессор может получить и старшая модель линейки – Galaxy Z Fold 7.

Важно понимать, что вся эта информация пока остается на уровне слухов.